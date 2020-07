Planaltina receberá novo batalhão da PMDF

PUBLICIDADE

Há anos, o espaço pequeno que já existe em uma área de 60 mil m², no Setor Norte, Área Especial 13 de Planaltina, passa apenas por manutenção e, em breve, a população local vai ganhar mais um batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A ideia é que seja construído um ambiente confortável e seguro para abrigar até 300 policiais, que cuidam da segurança de 200 mil pessoas. A previsão é que a licitação da obra seja publicada no próximo mês.

Proveniente do Fundo Constitucional do DF, o investimento é de cerca de R$ 6,1 milhões e o projeto, feito pela Novacap, está passando por ajustes. A proposta é de que a nova sede siga os padrões dos batalhões da capital, com três edificações, uma guarita, um bloco administrativo, garagem, entre outras urbanizações e infraestruturas necessárias.

Subdiretor da Diretoria de Projetos, coronel Helberth de Almeida, explica que a atual instalação que abriga os militares não é apropriada. “Além dos policiais, a obra também é feita em prol da comunidade local”, ressalta. Ele lembra que há outros projetos para três novos batalhões, localizados na Estrutural, Brazlândia e Riacho Fundo.

Líder comunitário em Planaltina, Ronaldo Araújo, 42 anos, acredita que com o novo batalhão será uma forma de atender melhor as necessidade dos moradores. “Qualquer ambiente de trabalho é importante para que os funcionários desempenhem bem sua função”, comenta ele, que mora na cidade há 21 anos.

Antônio Célio Pimentel, administrador da cidade, lembra que as pequenas reformas foram feitas com a ajuda da comunidade. “As pessoas faziam eventos para arrecadar dinheiro e materiais, por exemplo”. “É um local parceiro da comunidade, há projetos sociais, time de futebol, é um local de extrema importância para a região”, salienta.

Líder do governo na Câmara Legislativa do DF, o deputado Cláudio Abrantes destaca as ações do GDF para valorizar as forças de segurança pública na capital. “O governador Ibaneis Rocha não tem medido esforços para melhorar e cuidar dessa área na capital”, reforça. Caso seja necessário, Abrantes pretende destinar emendas parlamentares para a obra.

Este mês, foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) a convocação para 500 aprovados no concurso da Polícia Militar do DF para apresentarem a documentação para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP). O objetivo da Secretaria de Segurança e do GDF é de convocar todos os aprovados neste certame ainda em 2020.

A recomposição do efetivo da corporação é um dos compromissos firmados pelo governo local, reforçando a segurança pública, beneficiando a toda sociedade do DF. O curso de formação tem duração de sete meses, em período integral, e é dividido em três níveis: básico, intermediário e avançado.

Com informações da Agência Brasília