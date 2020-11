Planaltina recebe DF Livre de Carcaças nesta quinta (26)

PUBLICIDADE

A operação DF Livre de Carcaças está sendo realizada em Planaltina, nesta quinta-feira (26), como parte das ações da Cidade da Segurança Pública, que ocorre na região entre os dias 25 e 29 de novembro. Além de contribuir com a sensação de segurança da população, a retirada de veículos abandonados tem como objetivo eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. A previsão é que vinte carcaças sejam retiradas das ruas da cidade.

“Fizemos o mapeamento prévio das desordens em Planaltina, ainda na fase de definição das atividades que seriam realizadas na cidade. Esse tipo de material deixado nas ruas, de forma incorreta, impacta diretamente na sensação de insegurança da população. Ou seja, o cidadão não se sente seguro ao passar por uma rua em que tenha uma carcaça que pode ser usada como esconderijo ou mesmo como ponto para usuários de drogas”, conta o secretário de Segurança, delegado Anderson Torres.

Coordenada pela SSP/DF, a Operação resulta da parceria entre as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, do Departamento de Trânsito (Detran-DF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), divisão da Secretaria de Saúde (SES).

A ação evidencia a preocupação do GDF com o combate à proliferação do mosquito da dengue e também a capacidade de interação entre os órgãos, como afirma Torres. “Desde que começou a ser realizada no Distrito Federal, a Operação já retirou 392 carcaças das ruas, mostrando-se muito eficaz e o reflexo da integração, não apenas da Segurança Pública, mas também de todos os órgãos envolvidos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A identificação do material foi feita pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) local, com apoio da administração regional. “Esse trabalho realizado pelos Consegs contribui para o direcionamento da ação e, desta forma, conseguimos retirar um número maior de material das ruas, pois já sabemos onde estão. O apoio da administração regional também é de extrema importância”, avalia o coordenador do Conseg na SSP/DF, Marcelo Batista.

Para o administrador regional de Planaltina, Celio Rodrigues, a ação na cidade é uma oportunidade de poder atender as necessidades da população. “Com o trabalho conjunto entre os órgãos, construiremos uma Cidade mais segura para toda população”, finaliza.

A população também pode contribuir com a identificação dos veículos abandonados nas regiões. Para isso, basta enviar um e-mail para [email protected].

Com informações da Agência Brasília