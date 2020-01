Pista na plataforma superior recuperada

PUBLICIDADE 

Oito vagas do estacionamento norte do terminal foram bloqueadas nesta quinta-feira (2) para trabalho que faz parte do programa GDF Presente. Provocado por infiltração da água das chuvas, dano não causa riscos. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) recupera asfalto que cedeu na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto menos de 24 horas após registro do caso.

A região passou por três vistorias técnicas desde que o problema foi identificado pela Subsecretaria do Sistema da Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), na terça-feira (1º). Em todas, a conclusão foi que não há riscos ao local. O conserto foi iniciado no começo da tarde desta quinta (2).

Chefe do Departamento de Infraestrutura da Diretoria de Urbanização da Novacap, Márcio Costa explica que o procedimento passa pela retirada do material solto, aterramento e compactação, para, só então, passar a capa asfáltica. Esse último procedimento pode ser afetado pela chuva, já que é necessário que o solo esteja seco (mas a intenção é ter o lugar liberado hoje, 3).

Segundo a Novacap, os técnicos da empresa não detectaram problemas nem com a rede de drenagem nem na estrutura. A Defesa Civil, por sua vez, apontou que o afundamento da pista foi ocasionado por infiltração da água das chuvas, o que compactou a terra e fez com que o asfalto cedesse.

Coordenador do Polo Central do programa GDF Presente, Alexandro César acompanha de perto a ação e diz que a preocupação de isolar e sinalizar a área é para evitar possíveis danos aos veículos e pedestres nos arredores. “Acionamos apoio do Detran para que isso fosse feito. Com as máquinas no local, oito vagas de estacionamento vão ficar bloqueadas até a conclusão”, explica.

O auxiliar de serviços gerais Nilton Neres passa por ali todos os dias. Ele conta que o buraco apareceu de uma hora para outra. “Com certeza veio com as chuvas”, aposta. Nascido e criado na capital, o homem de 53 anos elogia a rapidez para solução do problema.

Com informações da Agência Brasília.