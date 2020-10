Pista da BR-070 passa por inversão de sentido a partir da próxima terça-feira

PUBLICIDADE

A pista da BR-070 passará por uma inversão de sentido a partir da próxima terça-feira (20). A operação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) será feita em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgãos que cuidam das rodovias federais.

O objetivo da ação é facilitar o trânsito das vias do centro da cidade de Taguatinga, que é impactado pela construção do túnel de 1.010 metros de extensão, iniciado neste semestre de 2020 e que tem previsão de estar pronto em 2022.

As modificações serão feitas no trecho entre o Km 0 (viaduto do Pistão Norte) até o Km 6, nas proximidades do acesso ao Setor M Norte de Taguatinga. A inversão ocorrerá nos horários de pico, das 6h às 9h e das 17h30 às 19h45. O trabalho de fiscalização será realizado pela equipe de agentes de trânsito do DER e terá o auxílio da PRF.

“Como a região central de Taguatinga passa por esta importante obra esperada pela população, nós vimos a necessidade de trabalhar para pôr fim aos gargalos que atrasam a vida dos motoristas, que, com a nova medida passarão a se deslocar sem sofrer com as retenções”, explica o diretor-geral do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

Como ficará o trânsito

Pela manhã, entre as 6h e as 9h, haverá inversão do sentido da pista norte, que normalmente segue em direção a Ceilândia, e passará a ser no sentido Plano Piloto. A intervenção terá início nas proximidades do Setor M Norte de Taguatinga, e o fluxo seguirá somente no sentido Brasília.

Os condutores que optarem por utilizar a pista norte da Estrutural deverão acessar a faixa de conversão, localizada à esquerda no canteiro central. O local para acesso estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas.

Já quem se dirige ao Pistão Norte e à pista sul da Estrutural deverá seguir na via de sentido normal.

No período da tarde, entre as 17h30 e as 19h45, a operação começará no viaduto do entroncamento com a Estrutural, e a inversão de sentido será na pista sul – que normalmente segue em direção à Taguatinga, mas passará a ser de Ceilândia. Nesse horário, o fluxo seguirá somente no sentido Águas Lindas de Goiás.

O término da operação será próximo ao Setor M Norte de Taguatinga. Nesse local, veículos que vierem pela pista invertida deverão acessar a faixa de conversão à direita do canteiro central.

Os condutores que quiserem se dirigir no sentido Plano Piloto poderão acessar a M Norte com destino à Avenida Hélio Prates. Já quem vier pela Estrutural com destino aos setores de Taguatinga Norte deverá optar pela pista de sentido inverso, pois o acesso será direto.

Morador de Ceilândia, o comerciante Salvani de Morais, de 58 anos, é um dos motoristas que serão beneficiados com as novas alternativas para o tráfego. “Como a minha loja de calçados fica no centro de Taguatinga, eu precisava sair de madrugada para não correr o risco de atrasar a abertura da loja, mas agora, com essa mudança no trânsito, vou poder sair mais tranquilo de casa”, comemora.

Faixas reversas

Desde 2015 a operação na BR-070 foi instituída pelo DER, porém em um trecho de aproximadamente 1,8 mil metros que abrange do viaduto do Pistão Norte até o Mercado Norte, em Taguatinga. Na época, a medida foi tomada para permitir fluidez na Estrada Parque Ceilândia (EPCL/ DF-095), conhecida como Estrutural, que permanece pela manhã com a inversão do fluxo de veículos para o Plano Piloto, das 6h às 9h; e à tarde, com a pista sul trocando de direção para Taguatinga, entre as 17h30 e as 19h45.

O trecho da rodovia BR-070 possui um fluxo diário de aproximadamente 50 mil veículos e possibilita a ligação do Plano Piloto às regiões administrativas de Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, bem como à cidade de Águas Lindas de Goiás.

