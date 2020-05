Pirenópolis poderá voltar a receber turistas

PUBLICIDADE 

A cidade de Pirenópolis, um dos locais mais visitados por brasilienses, está permitido de reabrir as portas para turistas. Uma liminar do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), em caráter liminar do desembargador Jairo Ferreira Júnior, acata um pedido feito pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), que moveu ação civil pública alegando que o artigo do decreto municipal, que proíbe a entrada, impede o direito de ir e vir das pessoas, principalmente dos moradores dos distritos circunvizinhos ao município.

Ao G1, o prefeito da cidade, João do Léo, afirmou não ter sido notificado da decisão e que vai recorrer. Enquanto o processo está correndo, as entradas da cidade permanecem fechadas. Até o momento, apenas um caso confirmado foi registrado na cidade, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

“Fica aqui a minha indignação por essa interpretação da lei, mas sem olhar o efeito colateral sobre esse momento difícil de crise que o país está passando. O valor da finança vem sobrepor ao valor da vida”, desabafou o prefeito.