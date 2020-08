Piquenique com conforto e segurança

PUBLICIDADE

Que tal um piquenique para apreciar o pôr do sol? A partir deste fim de semana, a ação Um Ato de Amor, idealizada pelas empresas 7Pontos e CW&Co, junto com o projeto Piquenique no Quadradinho, vai oferecer uma estrutura completa para quem estiver na Praça do Cruzeiro. Com objetivo de trazer praticidade para as famílias, os apreciadores da bela paisagem poderão alugar almofadas, esteiras e mesinhas de apoio para curtir o momento com muito conforto e, claro, seguindo a recomendação de distanciamento. Além disso, 50% do valor arrecadado na sexta-feira, sábado e domingo será revertido em compra de cestas básicas para beneficiar famílias carentes.

Na ocasião, as famílias poderão alugar uma estrutura por hora, contendo: uma esteira, quatro almofadas dentro de um caixote de madeira, que ainda pode ser usado como uma mesinha de apoio. O valor é de R$ 30. O objetivo da ação também é oferecer comodidade para quem deseja respirar um pouco de ar puro e contemplar um dos mais belos espetáculos da nossa capital.

Para o empresário e publicitário Rodrigo Barreto, por causa da nova realidade, estar distante é uma prova de amor. “A mensagem que gostaríamos de passar é sobre o quão importante é respeitar o espaçamento social nesse momento de pandemia. Então, por que não unir o útil ao agradável e curtir a bela paisagem com segurança e conforto?”, afirma o empresário.

Um Ato de Amor

Trazendo uma tendência que se popularizou no Reino Unido, as empresas brasilienses trouxeram vários corações na grama da Praça do Cruzeiro para conscientizar as pessoas sobre a importância do distanciamento social. As marcações foram desenhadas, com o espaçamento seguro e recomendado pelas autoridade de saúde, para quem estiver presente contemplar um pôr do sol de tirar o folêgo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Local: Praça do Cruzeiro

Hora: de 16h às 19h

Data: 14, 15 e 16/08