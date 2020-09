PF investiga fraude de R$ 40 mi no Dnit e cumpre mandados no DF

PUBLICIDADE

A Polícia Federal investiga desvios milionários no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Nesta quinta-feira (3), são cumpridos nove mandados de prisão temporária e 44 de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Goiás e Paraná.

De acordo com as investigações, uma empresa do ramo de tecnologia da informação teria sido contratada de forma fraudulenta. A PF analisa três contratos firmados pelo Dnit entre 2012 e 2019. Os desvios ultrapassam R$ 40,5 milhões (R$ 40.566.248,00).

Além dos mandados, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de valores das contas de todos os investigados, além de sequestro de seis imóveis e 11 veículos.