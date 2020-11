Pesquisas do Entorno do DF apontam disputas eleitorais acirradas

PUBLICIDADE

Diante da corrida eleitoral no entorno do Distrito Federal, os municípios de Águas Lindas de Goiás e Luziânia contaram com as pesquisas de opinião pública, que apontaram os possíveis nomes escolhidos na votação deste domingo (15).

Em Luziânia, a pesquisa foi produzida pelo Instituto Real Time Big Data, de registro GO-08713/2020, no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). A análise realizada entre 7 e 10 de novembro, e divulgada na última quinta-feira (12), entrevistou 500 eleitores, com margem de erro é de quatro pontos para mais, ou para menos.

De acordo com os números apurados pelo instituto, o candidato do DEM, Diego Sorgatto, se apresenta na dianteira da corrida pela prefeitura da cidade, com 27% das intenções de votos em votação espontânea e 46% em votação estimulada.

Na pesquisa, a votação espontânea é quando não se apresenta nomes de candidatos, e o entrevistado fala o nome de seu preferido. Na votação estimulada é apresentado os nomes dos candidatos.

Em segundo lugar, a Professora Edna, do Podemos, aparece com 11% das intenções de voto em votação espontânea e 15% em votação estimulada. Ela e o candidato a vice-prefeito, Eladio Carneiro, formam uma coligação Podemos/PSL.

Mesmo os números apontando para a vitória de Sorgatto, Eladio acredita em uma virada, já que, segundo ele, o instituto errou na previsão das eleições de 2016. “Um dos candidatos aparecia com o dobro de votos do segundo colocado. Quando as urnas foram abertas, o que se viu, não foi aquilo”, afirmou o candidato.

Segundo Eladio, o sentimento nas ruas não refletem os números apresentados. “O que a gente sente é uma empatia do povo conosco, uma esperança muito grande”, comentou, mesmo com o cenário de rejeição apontar 24% para sua chapa, a maior apresentada pela pesquisa.

Dr. Lucas dispara em Águas Lindas de Goiás

No município de Águas Lindas de Goiás, a pesquisa do mesmo instituto foi registrada no TRE-GO sob o número 01114/2020. Na votação estimulada, Dr. Lucas conta com 36% das intenções de voto, enquanto que Wilson do Túllio surge com 28%. Já o Subtenente Castro ficou com 3% e Sergiana da Mandata Coletiva e Tenente Rajão e Hamilton Borges alcançaram 1%. Brancos e nulos correspondem a 16%, não sabe/não respondeu somam 14%.

Na votação espontânea, Dr. Lucas contou com 28%, Wilson do Túllio ficou com 25%, outros (2%) e nulo/branco (13%). E não sabe/não responde (32%). Como se pode observar há grande quantidade de indecisos, no mínimo.

Na dianteira, o novato acredita que a campanha sem ataques e seu nome não estar relacionado a políticos da cidade, estão sendo determinantes para a votação do dia 15. “Acredito que tive aceitação por ser um nome novo, além de meus serviços prestados como médico e ações sociais no município”, comentou o candidato.