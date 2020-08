Peruano que morou na rua se dedica a fazer o bem

PUBLICIDADE

Com o sonho de ver a final da Copa América de 2019 entre Brasil e Peru, no Maracanã, em 7 de julho do ano passado, o peruano Fredy Aybar, 34 anos, antigo chefe de hotelaria em Machu Picchu, juntou R$ 1 mil e decidiu se aventurar por terras brasileiras. Na véspera da partida, ele chegou de ônibus no aeroporto de Rio Branco-AC para comprar as passagens aéreas, mas quando foi conferir o pacote de dinheiro que guardou na mochila, o valor não estava mais lá. Mesmo assim, ele ainda tentou chegar à final do torneio, mas acabou descobrindo outra missão no Brasil: ajudar pessoas em situação de rua.

Após chegar em Brasília de carona em carona e por viagens de ônibus, Fredy parou na Rodoviária do Plano Piloto no meio do caminho. “Quando eu cheguei, as pessoas diziam para eu ficar aqui porque o Rio de Janeiro era perigoso demais. Acabei ficando na rua com R$ 120, então usei esse dinheiro para comer e arrumar um emprego. Dormia muito tempo na rodoviária e no metrô da estação Shopping. Fui ao Centro POP da Asa Sul, em que me cadastrei e deixei minha mala por lá”, afirma o peruano.

Foi no Centro Pop que conseguiu a primeira bicicleta para o serviço de entregador. “Eu trabalhava muito a pé no começo, e a assistente social disse que um cara queria falar comigo. Esse homem comprou para mim a primeira bicicleta por meio de um amiga dele. Aí usei muito tempo. Vendi há poucos dias e comprei outra mais resistente. Mas aquela me ajudou muito”, diz.

Chegou o momento em que o rapaz não tinha mais dinheiro no bolso, mas conseguiu um trabalho que lhe garantiu uma renda: entregador de aplicativo. “Eu enviava currículo em todos os lugares. Aí teve um dia que perguntei a um cara que estava fazendo entregas com bicicleta como eu podia trabalhar daquela forma. Aí fui para a empresa e um amigo me ajudou no cadastro. No fim de agosto, comecei a trabalhar para um aplicativo, o que ainda faço, mas agora estou focado em me voluntariar. Quando você faz essa ação, é uma felicidade própria. Gosto muito porque fico muito feliz em poder ajudar o próximo, mesmo sem ter muito dinheiro”, confessa o peruano, que atualmente mora de aluguel em uma kitinete na Asa Norte.

Líder comunitário

Sempre de máscara na rua, Fredy diz que está trabalhando há cinco meses no DF e ainda não foi diagnosticado com o novo coronavírus. “Fiz doações no Setor Comercial Sul, onde conheci uma ONG que faz um trabalho por lá. Foi quando um líder ficou doente e eu assumi a organização no Plano Piloto. Eu praticamente morava lá administrando as doações. Aí em maio, uma amiga me perguntou se eu não queria entregar no Paranoá. Chegando lá, encontrei muitas pessoas em situação de rua, então decidi ajudar também. Aí criei o SOS Amigos Voluntários, no Paranoá, com um amigo da região, porque vi muitas pessoas em situação de rua lá, mas poucos projetos sociais. Graças a Deus ainda não peguei a covid-19”, recorda.

Fredy começa a trabalhar como entregador de aplicativo às 9h e volta meia-noite para casa. Mas não pretende deixar os estudos e o crescimento profissional de lado. “Ano passado, quando acabei o curso de administração, me dei conta que tenho facilidade para estudar. Tanto que atualmente tenho aulas de francês e português. E agora faço também um curso de técnico em computação no Senac. Sempre vou arrumar algumas conquistas no currículo para o meu crescimento profissional”, informa.

O peruano reconhece o acolhimento dos brasileiros, principalmente dos brasilienses. “O país foi muito grato e me acolheu. Aí pensei por que não posso ajudar o próximo? E eles podem ter certeza que têm um amigo que nunca vai abandoná-los”, emociona-se Fredy.

Fã de grandes jogadores de futebol brasileiros como Ronaldinho e o Pelé, ele diz que mudou um pouco o foco. “Arranjei outros sonhos. Ainda quero conhecer esses caras, mas o meu sonho agora é retirar essas pessoas da rua. Já passei pela situação de rua, mas graças a Deus, nunca usei drogas. Mas sei o que passam porque já presenciei o sofrimento deles”, finaliza.

