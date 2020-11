Personal trainer tem carro levado por casal assaltante no Guara II

PUBLICIDADE

Um casal de assaltantes que tem arrombado carros no Guará II foi flagrado, em vídeo, roubando o carro de uma personal trainer na QI 25. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) busca informações sobre a dupla que atuou na manhã desta quinta-feira (12).

Os bandidos usaram uma pistola para roubar o veículo Renault Kwid de cor branca, placa PBT 4818-DF, e foram flagrados por um circuito interno de segurança da quadra.

No vídeo, o homem empurra a personal trainer para longe do carro enquanto a comparsa assume o banco da motorista. Em seguida a trabalhadora sai correndo. Segundos depois, os assaltantes vão embora com o carro da vítima. A 4ª Delegacia de Polícia (Guará) investiga o caso.