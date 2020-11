Perseguição policial termina com dois ladrões presos e automóvel recuperado

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda feira (23), a Polícia Militar do Distrito Federal, prendeu dois indivíduos que roubaram o veículo VW Gol no último dia 19 deste mês.

Os policiais do GTOP 44, visualizaram o veículo na DF 003 na altura do viaduto Ayrton Sena, determinaram a parada, mas os suspeitos ignoraram os dispositivos de som e luz, desencadeando um acompanhamento pela via EPIA.

Após tentativa de manobra para se evadir, perderam o controle e colidiram o veículo. Após a colisão ainda tentaram se evadir a pé, sendo rapidamente detidos. A situação foi conduzida à 5ª DP para os procedimentos legais.

Na delegacia a vítima reconheceu os detidos como autores do roubo a mão armada. Ambos já haviam sido presos inúmeras vezes por furto e roubo, um deles por homicídio e o outro estava com dois mandados de prisão em aberto.

As informações são da PMDF