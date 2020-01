Período de matrículas de novos estudantes abre nesta terça-feira (7)

PUBLICIDADE 

Está aberto o período de matrícula para os novos estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Os futuros alunos têm entre esta terça-feira (7) e o próximo dia 14 de janeiro para confirmar a inscrição.

Os estudantes devem se dirigir apenas às escolas indicadas no resultado da inscrição, divulgado no dia 19 de dezembro de 2019. Caso o aluno perca o prazo, terá de recorrer às vagas remanescentes — aquelas que sobram após a efetivação de todas as matrículas, podendo estudar em uma escola mais distante de casa do que o previsto.

Validação de dados

Os estudantes que solicitaram vagas na regional do Guará e receberam a mensagem “Procure a regional de ensino” já podem verificar, no site da Secretaria de Educação, em que escola vão estudar.

Todos os demais estudantes que receberam a mensagem deverão ir à regional que atende o CEP indicado no ato da inscrição para validar documentos e verificar em que escola irão estudar. Cerca de 500 novos estudantes receberam essa mensagem. Todos terão vaga garantida, mas a efetivação da matrícula será feita posteriormente.

Documentação

Para efetivar a matrícula é necessário levar os seguintes documentos (original e cópia) à secretaria de escola:

• Certidão de Nascimento

• CPF do estudante

• Duas fotos 3X4

• Comprovante residência

• Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH nos termos da Lei Distrital nº 4.379/2009

• Carteira de Vacinação, conforme Lei nº 6.345/2019 (Educação Infantil)

• Declaração Provisória de Matrícula (Deprov) ou Histórico Escolar

• O responsável deverá apresentar, no ato da matrícula do estudante menor de idade, os seguintes documentos pessoais:

• Registro Geral (RG)

• Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Para outras informações, acesse a Estratégia de Matrícula 2020.

EJA

Para maiores de 15 anos que deixaram de concluir o ensino fundamental e maiores de 18 que não finalizaram o ensino médio e queiram concluir os estudos em 2020, as matrículas devem ser efetivadas de 7 a 14 de janeiro na escola em que o estudante foi contemplado.

Todas as regionais de ensino ofertam 1º, 2º e 3º segmentos, para promover o acolhimento das pessoas que se afastaram da escola na idade regular.

Remanejamento

Os estudantes que foram contemplados no processo de remanejamento também deverão efetivar a matrícula, entre 7 e 14 de janeiro, na escola na qual obtiveram a vaga. O resultado foi divulgado pelas secretarias das unidades escolares.

Vagas Remanescentes

As vagas remanescentes são abertas somente após a efetivação das matrículas dos estudantes inscritos no período correto. Nessa etapa apenas vagas não preenchidas são disponibilizadas.

Com informações da Agência Brasília