Perícia médica presencial vai retornar ao Na Hora

PUBLICIDADE

As atividades do Na Hora Perícia Médica Federal estão aptas a retomar os atendimentos à população. A unidade foi aprovada em vistoria feita nesta quarta-feira (16) por representantes do Governo Federal.

De acordo com o relatório de inspeção, o espaço possui medidas sanitárias e itens de segurança necessários para o retorno seguro e gradual das atividades. Foram avaliados, por exemplo, a sinalização do ambiente para garantir o distanciamento social, os protocolos de higienização e a disponibilização de luvas hospitalares, placas de acrílico, máscaras cirúrgicas de três camadas, protetor facial (face shield) e álcool gel 70% em todos os consultórios.

Os membros do Governo Federal foram acompanhados pela titular da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), Marcela Passamani, responsável pelo funcionamento da unidade. “Conseguimos cumprir todas as recomendações sanitárias exigidas para evitar a propagação do coronavírus, garantindo segurança aos servidores, aos colaboradores e ao público. Somos um modelo para o país. É importante que a nossa população saiba que estamos prontos para atender a todos com dignidade e respeito”, explicou Marcela Passamani.

Segundo o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, a central do Na Hora já pode retomar o atendimento a partir desta quinta-feira (17). “Essa unidade é muito boa e está além do que esperávamos. Está tudo adequado e pronto, o que demonstra a aptidão da agência. Nós, do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, queremos a mesma coisa: prestar um serviço com segurança”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também participaram da vistoria o presidente nacional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Rolim, e o secretário de Previdência, Narlon Gutierre.

Modelo

Essa é a primeira central de perícia médica implantada em parceria entre um ente da Federação – no caso, o DF – e o Governo Federal. O espaço foi inaugurado no dia 2 de março e está localizado no Setor Comercial Sul (Quadra 4, Bloco A, Edifício Luiz Carlos Botelho).

Os atendimentos devem ser agendados com antecedência pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. Segurados não agendados não serão atendidos a fim de evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde.

Com informações da Agência Brasília