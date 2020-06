Pelo trabalho, Célio Rodrigues é o novo administrador de Planaltina

PUBLICIDADE

A Região Administrativa de Planaltina tem um novo administrador. O até então interino Antônio Célio Rodrigues Pimentel foi efetivado pelo governador Ibaneis Rocha, conforme publicação do Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (11/6). A decisão teve como base o trabalho apresentado durante o mês em que conduziu a Administração.

“Agradeço ao governador pela confiança e ratifico meu compromisso junto a Ibaneis Rocha e à comunidade de Planaltina. Nossa cidade tem muito a ser feito, e não há tempo a perder”, agradeceu Célio Rodrigues, como é conhecido na cidade.

Durante o período de interinidade, Célio promoveu ações como retirada de entulho, tapa-buracos, podas de árvores, terraplanagem, arrecadação de alimentos, entre outras. Também esteve à frente na distribuição de máscaras e cestas de alimentos à população e visitou áreas rurais, na prevenção à Covid-19.

Uma iniciativa importante foi o fechamento de uma antiga clínica, na Avenida Independência, que servia de ponto de consumo e tráfico de drogas. Conhecido como Buraco do Inferno, o interior do imóvel já foi cenário de estupros e assassinatos.

O novo administrador nasceu Viçosa do Ceará e se mudou para Planaltina ainda pequeno, em fevereiro de 1982. Fotógrafo, empresário e agente cultural, já foi presidente do Conselho Cultural do Distrito Federal, do Conselho de Cultura de Planaltina e da Associação Comercial de Planaltina, além de ter sido diretor regional de partido e chefe de gabinete na gestão anterior da Administração. Como alguns dos pilares de desenvolvimento da cidade, defende o turismo, a educação e o empreendedorismo.

Célio Rodrigues conta com o apoio do deputado distrital Claudio Abrantes, morador da cidade. “Acredito no trabalho de Célio Rodrigues, esse parceiro de toda hora, que chega para somar esforços e apresentar resultados. Parabéns ao governador pela escolha e a Célio pela missão confiada”, destacou o parlamentar.