Pelo segundo dia consecutivo, DF registra 26 óbitos por covid-19

Nesta terça-feira (23), o Distrito Federal (DF) registrou 35.368 casos de coronavírus. O aumento, segundo dados do Painel Covid-19, do Governo do Distrito Federal (GDF), foi de 1.220 casos nas últimas 18 horas.

No mesmo período, o número de óbitos chegou a 475, tendo aumento, pelo segundo dia consecutivo, de 26 vítimas fatais registradas. Deste total, 431 eram moradoras do DF enquanto as outras 44 eram de moradores de outras unidades da Federação que estavam sendo tratadas na capital. A taxa de mortalidade permanece em 1,3%.

Com aumento de 1.234 pacientes recuperados desde o boletim divulgado na noite de ontem (22), o DF chegou a 65,5% dos diagnosticados desde o início da pandemia recuperados. Já são, no total, 23.164 pacientes livres do vírus.