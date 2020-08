Pedestre morre atropelado na DF-128

PUBLICIDADE

Um pedestre morreu após ser atropelado por uma motocicleta na DF-128, em Planaltina-DF, na noite de sábado (15). A vítima não foi identificada.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e constatou o óbito. O motociclista estava com lesões no rosto e no braço direito e foi levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A Polícia Militar (PMDF) ficou aos cuidados do local.