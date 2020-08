Pedestre morre após ser atropelado próximo a Feira dos Importados

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

No final da tarde de ontem (28), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para socorrer possíveis feridos em um atropelamento que aconteceu no Setor de Industria e Abastecimento, trecho 6, na via próxima a Feira dos Importados.

Quando chegou no local, o CBMDF encontrou Jean Carlos Miguel dos Santos, 50 anos, no chão. Ele apresentava um Trauma Crânio Encefálico (TCE) e entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros iniciaram procedimentos de ressuscitação, mas a vítima não reagiu e faleceu.

O condutor do carro, José Gleison Pereira da Silva, de 30 anos, saiu ileso. Os bombeiros ainda não informações sobre a dinâmica do acidente.