PDV da Novacap poderá gerar economia de até R$ 800 milhões

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) reabriu o período de requerimento de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para os funcionários que cumprem alguns critérios estabelecidos pela empresa. De acordo com a Novacap, 1.330 empregados estão aptos a aderir ao PDV. Se 70% do público elegível optar por se desligar da empresa, a economia estimada até 2026 poderá chegar a R$ 800 milhões.

Em nota, a Novacap afirmou que o PDV está sendo desenvolvido “a fim de diminuir o impacto dos custos das folhas de pagamento no orçamento”. A companhia informou que no período de inscrição inicial, aproximadamente 368 empregados realizaram inscrição e irão formalizar a adesão ao longo dos próximos meses. A expectativa da direção da companhia é que, no mínimo, 600 funcionários “aproveitem a oportunidade de desligamento”.

Ivone Araújo Alves, de 56 anos, é secretária do diretor administrativo da companhia. Ela foi uma das trabalhadoras que escolheu aderir ao PDV e deixar a Novacap depois de 32 anos de contribuição. “É uma oportunidade de sair ainda recebendo uma parte do salário por mais 5 anos. Nesse período eu estaria com 61 anos… não quero sair da Novacap velha e doente. Acredito que já cumpri minha missão por lá”, contou.

Ivone admitiu que esperava que o programa oferecesse mais benefícios aos funcionários, mas decidiu aderir por não saber quando – e se – poderá acontecer outro. “Se não houver outro PDV, o desligamento é só com a rescisão, sem os benefícios. E ainda existe o risco de quem não aderir ao PDV ser desligado de qualquer jeito”, disse Ivone.

Segundo o Departamento de Gestão de Pessoas da Novacap (DEGEP), as condições necessárias para participar do programa são: ter idade superior a 49 anos; ter no mínimo 18 anos de efetivo exercício na Novacap; e ser servidor do quadro permanente da empresa. “A Novacap está dando a oportunidade do desligamento acordado com o empregado, visando valorizar e premiar servidores que deram a sua vida de trabalho para a companhia”, justificou a empresa.

Com os desligamentos, a Novacap informou que pretende renovar o quadro de funcionários, “oferecendo incentivos financeiros para que empregados possam somar às suas aposentadorias, abrindo assim, vagas para novos profissionais”.

Entre os incentivos do PDV estão o recebimento de uma percentual da Remuneração Mensal Base (RMB) por 60 meses consecutivos, variável de 50% a 60% da RMB; a manutenção do ressarcimento do auxílio-saúde até dezembro de 2021; a continuidade do pagamento da cesta alimentação de R$ 600 também até dezembro de 2021, e valor equivalente à 20% da multa contratual sobre os depósitos realizados pela Novacap no FGTS pagos juntamente ao incentivo financeiro em 60 meses, complementando os outros 20% de multa que será pago nas verbas rescisórias.

