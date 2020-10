Pdaf disponibiliza R$ 950 mil para escolas do DF

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (20) a Secretaria de Educação do Distrito Federal liberou, por meio do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf), mais de R$ 950 mil para as coordenações regionais de ensino do Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga e Ceilândia. A secretaria publicou a decisão na edição de hoje do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Veja o documento na íntegra:

Esses valores disponibilizados serão para custear reparos nas escolas e podem ser aplicados para despesas em compra de materiais, como computadores, que fazem parte do patrimônio da unidade de ensino.

Os valores são descentralizados por meio de recursos da própria Secretaria e podem, também, ser advindos de emendas parlamentares.