PDAF disponibiliza mais R$ 3 milhões para escolas do DF

Mais investimento para a educação pública do Distrito Federal com a liberação de R$ 3 milhões do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Esse total está dividido em dois montantes, um de R$ 1,4 milhão e outro de R$ 1,6 milhão. Com esse valor, a Secretaria de Educação do DF já disponibilizou cerca de R$ 133 milhões para as coordenações regionais de ensino e unidades escolares no ano de 2020.

A publicação do valor de R$ 1,4 milhão está no Diário Oficial do DF desta terça-feira (24/11). A quantia será destinada às coordenações regionais de ensino do Recanto das Emas, de Brazlândia, de Ceilândia, do Gama, do Paranoá, de Planaltina, do Plano Piloto, de Samambaia, de São Sebastião e de Taguatinga.

CRE/UE Capital Custeio Total CRE Brazlândia R$ 15.000 R$ 0,00 R$ 15.000 CRE Ceilândia R$ 229.000 R$ 0,00 R$ 229.000 CRE Gama R$ 106.000 R$ 0,00 R$ 106.000 CRE Paranoá R$ 335.000 R$ 0,00 R$ 335.000 CRE Planaltina R$ 290.000 R$ 0,00 R$ 290.000 CRE Plano Piloto R$ 60.000 R$ 0,00 R$ 60.000 CRE Recanto das Emas R$ 150.000 R$ 0,00 R$ 150.000 CRE Samambaia R$ 10.000 R$ 0,00 R$ 10.000 CRE São Sebastião R$ 75.000 R$ 0,00 R$ 75.000 CRE Taguatinga R$ 170.000 R$ 0,00 R$ 170.000 Total R$ 1.440.000 R$ 0,00 R$ 1.440.000

O valor de R$ 1,6 milhão foi publicado no DODF da última quinta-feira (19/11). O montante está destinado às coordenações regionais de ensino de Brazlândia, do Guará, de Planaltina, de Samambaia, do Gama, de Taguatinga, de Ceilândia, do Paranoá e de São Sebastião.

CRE/UE Capital Custeio Total CRE Brazlândia R$ 50.000 R$ 0,00 R$ 50.000 CRE Ceilândia R$ 0,00 R$ 20.000 R$ 20.000 CRE Gama R$ 0,00 R$ 150.000 R$ 150.000 CRE Guará R$ 104.000 R$ 44.000 R$ 148.000 CRE Paranoá R$ 20.000 R$ 170.000 R$ 190.000 CRE Planaltina R$ 515.000 R$ 233.000 R$ 748.000 CRE Samambaia R$ 50.000 R$ 100.000 R$ 150.000 CRE São Sebastião R$ 55.000 R$ 0,00 R$ 55.000 CRE Taguatinga R$ 0,00 R$ 96.000 R$ 96.000 Total R$ 794.000 R$ 813.000 R$ 1.607.000

O PDAF pode ser utilizado para custeio de pequenos reparos nas escolas, como pintura, consertos em telhados e pisos. Eles também podem ser utilizados para despesas de capital, a partir da compra de materiais permanentes, tais como computadores e impressoras, que se incorporam ao patrimônio da unidade.

Os recursos liberados nos dias 19 e 24 de novembro são oriundos de emendas parlamentares dos deputados distritais Eduardo Pedrosa, Fábio Félix, João Cardoso, José Gomes, Júlia Lucy e Leandro Grass.

Como utilizar o PDAF

Para utilizar os valores liberados, as coordenações regionais de ensino devem iniciar processos no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), contendo a portaria que descentralizou o recurso e o documento que aprova a destinação do investimento pelo Conselho Escolar.

Além disso, é preciso comprovar a adimplência das unidades executoras (que utilizam os valores). A comprovação é feita por meio da prestação de contas anual dos exercícios anteriores e da regularidade das prestações de contas parciais do período em curso.

Como os recursos são provenientes de emendas parlamentares, a execução deve ser efetivada no exercício referente ao primeiro pagamento. No entanto, caso haja saldo residual ou a execução não se complete, a utilização poderá ser autorizada pela Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (Suplav).

Os recursos do PDAF devem ser empenhados de acordo com a Lei Distrital nº 6.023/2017 e demais normativos que deliberam sobre o Programa.

Agência Brasília