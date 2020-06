PCGO e PRF apreendem carregamento de 9 milhões de cigarros

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na quinta-feira (11), um carregamento com 45 mil pacotes de maços de cigarro, totalizando nove milhões de cigarros. A carga está avaliada em R$ 2,2 milhões.

No município de Vianópolis-GO, os agentes viram um caminhão Scania estacionado no pátio de um posto de combustíveis. Ao perceber a chegada dos policiais, o motorista demonstrou alteração de comportamento.

Neste momento, os agentes abordaram o condutor. Ele assumiu que estava transportando cigarros oriundos do Paraguai. Contou também que o destino do produto era o Entorno do Distrito Federal.

O homem foi preso, e a carga levada para a sede da Polícia Federal em Anápolis-GO.

