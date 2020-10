PCDF resgata 55 galos que eram usados em rinhas

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

redaçã[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgatou, na tarde desta quinta-feira (15), 55 galos utilizados em rinhas na capital. A ação aconteceu em Brazlândia e fez parte da operação GALLUS.

Algumas das aves possuíam lesões na cabeça e no peito, machucados típicos das brigas que ocorriam. As animais estavam em em gaiolas estreitas, com pouca ventilação, sujas e que não atendiam as normas sanitárias.

De acordo com a PCDF, as aves eram submetidas a treinamentos que envolviam abusos físicos e ferimentos. Outra característica das rinhas realizadas é o uso de tambor, luvas e esporas nos animais para lhes conferir força e resistência em combate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dono dos galos, um homem de 39 anos, está preso por tráfico de drogas e agora responde por crime de maus tratos, estando sujeito a uma pena de detenção, de três meses a um ano, por cada animal abusado.