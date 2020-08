PCDF realizará, no próximo dia 31, leilão de veículos, sucatas e bens diversos

PUBLICIDADE

No próximo dia 31 de agosto, às 10h30, a Comissão Permanente de Alienação (CPA/PCDF) irá realizar um leilão virtual de veículos, sucatas e bens diversos pertencentes ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

Ao todo 19 lotes, com 14 veículos e aproximadamente 17 bens diversos, como celulares e alto-falantes, serão leiloados de acordo com o “EDITAL LEILÃO N. 02-DF/2020 – FUNAD/SENAD/MJSP”

O catálogo dos bens e o edital podem ser obtido no local de exposição, em horário de expediente, ou pela Internet: www.leilomaster.com.br.

Por conta da pandemia do COVID-19, a exposição dos bens para visitação pelos interessados obedecerá a seguinte sistemática:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Veículos (automóveis e motocicletas): 26, 27 e 28/07/2020, com protocolo de

visitação controlada, no pátio da Leilomaster, localizado na QS 09 Rua 100 lt. 15/17 – Taguatinga – Distrito Federal;

– Bens diversos: somente poderão ser visualizados no sítio www.leilomaster.com.br.

Mais informações pelo telefone (61) 3207-4940