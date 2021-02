PCDF realiza nova fase de operação contra pornografia infantojuvenil

PUBLICIDADE

A Polícia Civil (PCDF) realiza nesta sexta-feira (12) a quinta fase da operação Coleciona-Dores. Trata-se de uma ação de combate à pornografia infantojuvenil na capital. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Planaltina e, durante a visita, um homem foi preso em flagrante.

O suspeito foi preso porque policiais encontraram materiais relacionados à pornografia infantojuvenil em HD externo pertencente a ele. O homem tem 29 anos, é desempregado e mora com a mãe em um ambiente de condições sanitárias precárias.

Policiais conduziram o preso até a sede da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF), responsável pela operação. O Instituto de Criminalística da PCDF auxiliou na ação.

Fases anteriores

A operação Coleciona-Dores já prendeu cinco homens suspeitos do crime de pedofilia. A primeira e segundas fases prenderam dois servidores públicos, sendo um de 49 anos, funcionário do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), e um de 62, lotado na Eletronorte.

Na terceira, foi preso um homem de 62 anos, no Jardim Botânico. Na quarta, o alvo foi um suspeito de 28 anos, morador de Planaltina.

Policiais apuram se os acusados têm ligação entre si e investigam se há um grupo criminoso especializado no crime de pornografia infantojuvenil no DF.