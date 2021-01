PCDF realiza leilão de bens do Funad

PUBLICIDADE

No próximo dia 29 de janeiro, às 10h, a Comissão Permanente de Alienação (CPA/PCDF) irá realizar um leilão de veículos e bens diversos pertencentes ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad). As informações são da PCDF.

São seis lotes, contendo três carros de passeio, uma carreta, uma motocicleta e uma bicicleta tipo moutain bike. Fotos e descrições de todos os bens a serem leiloados estão disponíveis no portal http://www.parquedosleiloes.com.br.

Devido à pandemia da Covid-19, a visitação dos interessados obedecerá a seguinte sistemática:

– Veículos (automóveis e bicicicleta): 26 a 28/01/2021, com protocolo de

visitação controlada, no pátio do Leiloeiro Público Oficial (Parque dos Leilões), localizado no SRIA AE 8 Lote D, Guará II – Brasília/DF, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

– Bem de maior porte (carreta bi-trem): 26 a 28/01/2021, com protocolo de

visitação controlada, no pátio do Leiloeiro Público Oficial (Parque dos Leilões), localizado no SMPW Quadra 04, conjunto 01, lote 01 (entrada pela lateral) – Park Way – Brasília/DF – CEP 71735-401, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.

Mais informações poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de

Alienação da PCDF, pelo telefone: (61) 3207-4940.