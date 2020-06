PCDF realiza curso de capacitação para atender público feminino

PUBLICIDADE 

Pro Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Nesta segunda-feira (1), policiais civis da capital receberam capacitação para lidar com o público feminino. Durante os próximos cinco dias, serão compartilhados com os agentes os protocolos e a preparação específica para atuação com as mulheres. Esse treinamento tem o apoio do Grupo Banco Mundial e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A realização do curso é da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam II), que funcionará em Ceilândia. Sempre pela manhã, a aula terá a participação presencial de todos os servidores da Deam II e, de forma remota, dos servidores das Seções de Atendimento às Mulheres das Delegacias Circunscricionais. Alem disso, as Secretarias Estaduais de Políticas para as Mulheres de todos os estados da federação também participarão.

Para a delegada titular da Deam II, Adriana Romana, o curso é uma inovação na PCDF. ““Essa capacitação antecipada é muito importante para alinhar as informações e direcionar para um trabalho de excelência”, afirmou.

Adriana estava presente na abertura do evento que contou com a participação do diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, do diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Victor Dan de Alencar Alves e da delegada adjunta da Deam II, Karina Duarte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro dia da capacitação, os participantes acompanharam quatro palestras com os seguintes temas: Cenário Mundial da Violência contra a Mulher no contexto da Pandemia e Experiências Internacionais de Enfrentamento; Contextualização e Percurso Histórico a Criação da Lei Maria da Penha; Medidas Protetivas de Urgência; e Questionário de Avaliação de Risco.

O capacitação continua amanhã (2) com a apresentação das Especificidades da Violência contra a

Mulher. O curso vai até sexta-feira (5).