PCDF procura suspeito de ter assassinado homem em Sobradinho

João Paulo de Brito

[email protected]

Os policiais do 35º Departamento de Polícia estão apurando um caso de homicídio que aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), em um bar localizado no Condomínio Versales, em Sobradinho II. De acordo com as informações, a vítima, um homem de 27 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo, após se envolver em uma briga com o autor do crime.

A discussão teria começado por volta de uma hora antes do assassinato, e o motivo ainda é desconhecido. A apuração constatou que o autor do crime saiu e retornou ao local da briga com uma arma de fogo em seu poder e, assim que voltou ao bar, disparou cinco vezes contra a vítima. O homem baleado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Ragional de Sobradinho, mas não resistiu a acabou falecendo no local.

O autor do crime fugiu após efetuar os disparos e ainda não foi encontrado. Caso ele seja localizado ainda hoje, o responsável pelo assassinato será autuado em flagrante delito.

Ao realizar a investigação, os policiais tiveram acesso a mensagens de áudio, nas quais autor do crime confessou o delito e alegava legítima defesa.

O suspeito foi identificado como sendo RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, 32 anos. Ele possui uma arma de fogo registrada em seu nome. A arma não foi encontrada e pode ter sido a utilizada no crime.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) solicita a divulgação de seu nome e de sua imagem para que sejam recebidas informações sobre seu paradeiro.

Tanto o autor como a vítima possuem antecedentes criminais.