PCDF procura suspeito de ter agredido criança de dois anos no Guará 2

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um suspeito de agredir uma criança, de dois anos, para roubar um celular. A vítima estava no portão de casa, na QE 44 do Guará 2. O aparelho era da mãe do menino, que havia emprestado o celular para ele.

O crime ocorreu por volta das 15h do dia 4 de maio. Após a mãe emprestar o aparelho para a criança, o menino foi até o portão de casa, quando foi abordado pelo suspeito. O homem agrediu a vítima com socos e fugiu em seguida.

Investigadores do 4º Departamento de Polícia apuram o roubo. O autor ainda não foi identificado

As autoridades pedem para que, quem souber a identidade dos suspeitos, entre em contato com o disque denúncia, através do 197.