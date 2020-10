PCDF procura suspeito de furtos no Lago Norte

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

A 9ª Delegacia de Polícia, no Lago Norte, está a procura de um suspeito que tem cometido furtos em residências da região. Para encontrá-lo, a PCDF pede o apoio da comunidade para ajudar com informações que lerem ao paradeiro do homem.

De acordo com as investigações, o suspeito atua sozinho, durante o período da madrugada. Para entrar nas residências, o homem escala os muros das casas e desativa o sistema de segurança dos portões. Ele furta objetos que se encontram na parte externa dos locais.

A PCDF informa que o suspeito usa boné, camisa e calça. O agentes da 9ª DP ainda relatam que cerca de nove casos de furtos foram contabilizados na região desde maio de 2020 e atendem como o modo de agir do homem.