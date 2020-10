PCDF procura por casal suspeito de roubo à joalheria no Setor Comercial Norte

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por informações que possam levar à prisão de um casal suspeito de um roubo a uma joalheria. O crime ocorreu na manhã do dia 21 deste mês, em um shopping localizado no Setor Comercial Norte de Brasília.

Na dia do crime, o homem teria sacado uma arma de fogo para ameaçar funcionários do estabelecimento. Em seguida, ele subtraiu mostruários de joias, valores do cofre, além de celulares e pertences dos vendedores. Após o crime, o casal deixou a joalheria em posse dos bens roubados.

Denúncias podem ser feitas por meio do disque-denúncia (197), de forma gratuita. As informações também podem ser passadas de forma on-line, por meio do site da PCDF. Além disso, as pessoas podem entrar em contato, de forma presencial, com a equipe da delegacia localizada na área central de Brasília.