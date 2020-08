PCDF procura homem suspeito de cometer estupro em Taguatinga

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia (DP), divulga a imagem de um homem suspeito de estupro, ocorrido no início do mês de agosto em Taguatinga Sul, em um matagal localizado atrás da Escola Classe 54 – na QSD.

A vítima foi abordada nas proximidades da estação Taguatinga Sul do metrô. Apesar dos esforços, ainda não foi possível individualizar o autor. No entanto, em uma das imagens é nítida as características dele, inclusive seu rosto.

Para elucidar não apenas o crime de estupro, mas outros delitos de mesma natureza perpetrados nesta circunscrição, bem como objetivando que novas vítimas procurem a delegacia, a PCDF divulgou a imagem do homem. Veja:

A PCDF disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Por esses canais, você pode denunciar foragidos da justiça e crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que tenha conhecimento que estão sendo planejados. Não é necessário se identificar.