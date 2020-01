PCDF procura homem que escalava e furtava apartamentos na Asa Sul

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) está a procura de Edmar Evangelista Silva. Ele ficou conhecido no Distrito Federal após ser visto escalando prédios para furtar apartamentos na Asa Sul.

Edmar adentrava as casas pelas janelas, furtava pertences do local e descia novamente. As imagens abaixo mostram a ação:

Segundo investigações, Edmar tem se apresentado também como Elias Marcos Moreira Gomes e Robson Gomes Brito.

A PCDF pede auxílio da população para que Elias seja encontrado. Os canais de denúncia são:

O Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

O e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br;

WhatsApp (61) 98626-1197;

O Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197