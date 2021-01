PCDF procura autor de tentativa de latrocínio na Fercal

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF comunicou, nesta segunda-feira (04), que ainda procura um dos envolvidos na tentativa de latrocínio, ocorrida no dia 14 de novembro do ano passado, na Fercal. Na ocasião, dois homens feriram um vendedor de panelas.

Um dos homens, de 20 anos, se apresentou na 35ª DP, no último sábado (02). De acordo com as investigações, ele foi o executor dos disparos de arma de fogo contra o ambulante. O vendedor foi levado ao Hospital Regional do Paranoá recebeu os atendimentos médicos.

Ao que tudo indica, o vendedor só sobreviveu porque, antes de ser alvejado, o disparo atingiu uma das panelas que oferecia para venda.

O autor dos disparos estava foragido desde novembro e várias denúncias anônimas sobre seu paradeiro foram recebidas.

Mateus Vidal Freire, conhecido como Bobina, de 25 anos, é outro envolvido no crime e ainda é procurado.

A PCDF informou que qualquer informação sobre o procurado deve ser relatada pelo disque denúncia 197.