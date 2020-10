PCDF prende último suspeito de roubo a residência no Lago Sul

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF, por intermédio da 10ª DP, prendeu nesta terça-feira (20), um homem de 53 anos, terceiro suspeito do crime de roubo em residência ocorrido no Lago Sul, no dia 10 de maio. O mandado de prisão preventiva durante operação conjunta da Inteligência da PCDF e Inteligência da PCCE.

Naquela ocasião, o suspeito teria ficado responsável pela condução do veículo que levou dois assaltantes armados à residência. Conforme amplamente divulgado, um delegado de polícia que se encontrava na residência conseguiu repelir a injusta agressão e baleou um assaltante, que morreu no local.

A investigação já estava finalizada, bem como já há denúncia por parte do MPDFT. A prisão de hoje encerra por definitivo o caso.

As informações são da PCDF