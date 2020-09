PCDF prende três por tráfico de drogas, associação para tráfico e crime contra a saúde pública

PUBLICIDADE

Na tarde dessa terça-feira (1º) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (CORF), deflagraram a operação Mercadores, visando desarticular um Grupo Criminoso que pratica os crimes de tráfico de drogas (com pena de 5 a 15 anos), associação para o tráfico (com pena de 3 a 10 anos) e crime contra a saúde pública (com pena de 10 a 15 anos).

A corporação cumpriu três mandados de prisão temporária (30 dias) e três mandados de busca e apreensão em Sobradinho (DF) e Águas Lindas (GO). Os presos se associaram para traficar cocaína em Águas Linda (GO), Ceilândia e Gama, utilizando um adolescente para fazer a entrega da droga.

Eles vendiam a medicação Misopropol, mais conhecido como Cytotec, usado como abortivo, por R$ 700 cada comprimindo, sendo que a a substância não pode ser comercializada no Brasil.

Com eles foram apreendidas 41 caixas de medicações diversas, dentre elas o abortivo e um anabolizante de origem indiana, além de duas trouxas de cocaína, uma balança de precisão e aparelhos celulares. O grupo foi identificado durante uma investigação por crime de estelionato e os três foram recolhidos na Carceragem do DPE.