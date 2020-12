PCDF prende traficante que usava serpente para intimidar inimigos e usuários de drogas

PUBLICIDADE

Após três meses de investigação e monitoramento de inteligência, policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia, com apoio de policiais da Seção de Cinofilia da DOE/PCDF, deflagraram a “Operação Constrictor” e, prenderam, em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e pela prática de crimes ambientais, um homem de 28 anos suspeito de praticar diversas condutas delitivas no Setor Leste do Gama.

De acordo com as investigações, que se iniciaram após o recebimento de denúncias anônimas, o homem praticava intenso tráfico das substâncias entorpecentes conhecidas como crack e maconha há aproximadamente um ano. Foram obtidas informações de que o homem costumava utilizar uma serpente e uma arma de fogo para intimidar inimigos e usuários de drogas que lhe deviam dinheiro.

Nesse contexto, os policiais passaram a monitorar o suspeito, sendo confirmado que ele praticava as transações ilícitas de comercialização de entorpecentes, ocasionando, inclusive, intenso trânsito de usuários de drogas na vizinhança.

Nesta terça-feira (8), durante as diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi flagrado realizando a venda de droga para usuários e, além disso, no interior da residência do suspeito, os policiais conseguiram localizar diversas porções de crack e maconha, dinheiro em espécie, arma de fogo, munição, pássaros silvestres e a cobra jiboia (boa constrictor) apontada nas denúncias como instrumento de intimidação do suspeito.

As informações são da PCDF