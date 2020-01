PCDF prende traficante em Santa Maria

PUBLICIDADE 

Na manhã desta quarta-feira (29) a Polícia Civil prendeu um traficante e um usuário, no Condomínio Porto Rico, Santa Maria – DF. O traficante foi preso em flagrante.

A ação é fruto do trabalho diuturno desenvolvido pela CORD no combate ao tráfico de drogas e entorpecentes no Distrito Federal. Na ação desta manhã, um traficante foi flagrado vendendo o entorpecente conhecido como maconha a um usuário.

Após a abordagem do usuário, os policiais foram até a residência do traficante, onde foram localizados cerca de 12 quilos de maconha, uma pequena porção de substância semelhante à cocaína, uma balança digital e demais petrechos destinados à difusão ilícita do entorpecente.

Destaque-se que o entorpecente apreendido encontrava-se escondido em uma caixa com diversos

livros didáticos.