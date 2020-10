PCDF prende traficante de 22 anos em Brazlândia

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (DP), deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (16), a segunda fase da operação Varredura, em Brazlândia. Foi preso em flagrante um traficante de 22 anos com drogas, uma pistola com numeração raspada, munições calibre 32 e um aparelho celular fruto de roubo.

O suspeito já estava sendo monitorado pela corporação e, na madrugada, após realizar as atitudes típicas do cometimento do crime de tráfico de drogas, foi abordado pela polícia e, com ele, estavam porções de maconha e cocaína.

aApós irem ao endereção do autor, foram encontradas outras porções de maconha, cocaína e ropynol, além de duas balanças de precisão, uma pistola PT 938, numeração raspada com 15 munições calibre .32, R$ 10.037 em dinheiro e o aparelho celular.

Ele foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo, crimes pelos quais, caso condenado, pode pegar uma pena que ultrapassa os 27 anos de prisão.