PCDF prende suspeitos de roubo a salão e restaurante em Taguatinga

A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prendeu em flagrante três homens suspeitos de roubar um salão de beleza e um restaurante em Taguatinga. O caso aconteceu na quarta-feira (5).

Segundo a 24ª DP, o trio teria usado armas de fogo para ameaçar e roubar funcionários e clientes dos dois estabelecimentos. Depois de procura, os policiais civis prenderam os suspeitos em Ceilândia e em Samambaia. Parte dos objetos roubados, como celulares, mostruário de bijuterias, uma mochila e dinheiro em espécie, foi recuperada.

O carro usado no crime também foi apreendido. A arma de fogo que teria sido usada no crime, no entanto, não foi encontrada. Os suspeitos responderão pelo crime de roubo circunstanciado.