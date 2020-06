PCDF prende suspeito de usar cartões de terceiros para fazer compras online

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um suspeito de fraudar dados de cartões de crédito de terceiros para fazer compras online. A ação ocorreu nesta terça-feira (2), no Gama, e faz parte da segunda fase da Operação Delivery.

As investigações tiveram início após um site de compra e venda online apresentar notícia crime mostrando as fraudes. O suspeito usava dados fraudados de cartões e, após as compras, o banco contestava a transação, e a loja ficava com o prejuízo.

O suspeito costumava comprar produtos caros, como televisores que custam mais de R$ 6 mil. Na casa do suspeito, foram apreendidos celulares, notebook, dinheiro em espécie, cheques em nome de terceiros e uma caminhonete.

A operação é da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). O delegado Dário explica a ação:

Agora, o suspeito responderá pelos crimes de receptação, associação criminosa, além de Falsidade ideológica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE