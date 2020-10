PCDF prende suspeito de ter cometido crimes de estelionato em Sobradinho II

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Polícia Civil do DF (PCDF) realizou, nesta terça-feira (20) a Operação “Déjà vu”. A ação teve como objetivo o cumprimento do mandato de prisão contra José Enaldo Campos de Farias, 32 anos, na cidade de Sobradinho II. De acordo com as informações, o homem teria cometido crimes de estelionato.

Segundo a polícia, o homem atuava por meio de grupo de WhatsApp e aplicava golpes em vítimas que compravam objetos dele. Durante a finalização das vendas, o acusado dizia que a operação financeira não teria dado certo e cobrava o mesmo mesmo valor duas vezes.

Se for condenado, o homem pode pegar a pena de 1 a 5 anos de detenção para cada caso. A PCDF ainda aguarda que novas vítimas compareçam à delegacia para solicitar a abertura do boletim de ocorrência.