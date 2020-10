PCDF prende suspeito de roubos a ônibus em Planaltina

PUBLICIDADE

A 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prendeu um jovem suspeito de cometer roubos a ônibus na região de Planaltina. Segundo investigações, o rapaz agia com outros suspeitos, sempre à noite, no trecho entre o Bar do Mocotó e o Assentamento Zilda Xavier, localizado na BR-020.

O suspeito foi preso na última sexta-feira (16). A 16ª DP afirma ainda que ele costumava segurar passageiros peço pescoço e, com uma arma branca, ameaçá-los para conseguir roubá-los. Em alguns casos, houve agressão física.

A Polícia Civil (PCDF) pede que as imagens do jovem sejam divulgadas para que a população o reconheça e faça novas denúncias, para que a corporação possa chegar até os outros suspeitos: