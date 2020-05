PCDF prende suspeito de roubar casa de delegado

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu um homem de 56 anos suspeito de participar do roubo ocorrido na casa de um delegado no dia 10 de maio, na QI 17 do Lago Sul.

Desde o dia do crime, o suspeito vinha sendo monitorado pela PCDF que, nesta quinta-feira (28), conseguiu prendê-lo no entorno do DF. Um dos comparsas do preso foi baleado e acabou falecendo no local do crime.

“Após intensas diligências na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), a equipe de investigadores localizou o autor que, no dia do crime, no dia das mães, entrou armado na casa das vítimas e as ameaçou”, explica Bruno Dias, delegado responsável pelo caso.

Veja: