PCDF prende suspeito de homicídio cometido na Estrutural

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 25 anos, na madrugada dessa segunda-feira (18), suspeito de ter cometido um homicídio na Cidade Estrutural. O suspeito foi detido no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Uma equipe da 8ª DP foi informada, por profissionais do plantão do Hospital de Base de Brasília (HBB), a respeito de uma tentativa de homicídio, ocorrida na Cidade Estrutural. A vítima, de 21 anos, estava sendo atendida no local, mas veio a óbito ainda na segunda feira (18). Ela havia sido baleada na cabeça.

Ao chegar no hospital, as autoridades foram informadas que o suspeito do crime estaria no HRT, pois havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo, provavelmente por acidente.

Diante dessa informação, os policiais se deslocaram até o HRT, onde confirmaram a identidade do autor e o prenderam em flagrante. Ele foi conduzido à 1ª DP para formalização da prisão. Os possíveis comparsas do crime até o momento não foram localizados.