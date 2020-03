PCDF prende suspeito de esfaquear homem 49 vezes às margens da BR-020

PUBLICIDADE 

Um homem morreu após ser atingido com 49 facadas na manhã desta quinta-feira (5), por volta de 4h50, às margens da BR-020, no km 15, próximo ao condomínio Alto da Boa Vista.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), um motorista de ônibus passava pelo local, quando viu alguns homens em um carro vermelho esfaqueando a vítima às margens da via.

Os policiais foram ao local e encontraram um carro capotado a cerca de 300 metros do corpo da vítima. A PMDF acredita que o veículo seja o mesmo utilizado no crime, uma vez que havia manchas de sangue nele.

O homem foi esfaqueado sentido Brasília. Depois do crime, o veículo cruzou a pista e capotou sentido Formosa-GO, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o suspeito no fim da tarde de hoje. Ele foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia para que sejam tomadas as medidas legais