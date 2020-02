PCDF prende suspeito de assassinar jovem no Deck Sul

PUBLICIDADE 

Na tarde desta terça-feira (11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de policiais da 1ª Delegacia de Polícia (DP) deflagrou a operação Kray. O objetivo era cumprir o mandado de prisão em desfavor de Vitor Hugo Lima Ananias, 23 anos.

O jovem é investigado, juntamente com seu irmão Higor Sousa Ananias, 22 anos, pelo assassinato de Carlos Martins do Nascimento, ocorrido no Deck Sul em 28 de setembro de 2019. Higor já havia sido preso pelo mesmo crime em 13 de novembro de 2019, horas depois de ter sua imagem divulgada pela imprensa.

Operação Kray

Os irmãos gêmeos Ronald “Ronnie” Kray (24 de outubro de 1933 – 17 de março de 1995) e Reginald “Reggie” Kray (24 de outubro de 1933 – 1 de outubro de 2000) foram gângsteres ingleses que foram os principais perpetradores do crime organizado no East End de Londres durante a 1950 e 1960. Com sua gangue, o Firm, os Krays estiveram envolvidos em assaltos à mão armada, incêndio criminoso, raquetes de proteção, assaltos e assassinatos de Jack “the Hat” McVitie e George Cornell.