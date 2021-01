PCDF prende suspeito de agredir a companheira em Brazlândia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na madrugada desse domingo (10), um homem suspeito de agredir a própria esposa. A mulher ficou com a visão prejudicada em decorrência das agressões sofridas no rosto.

A vítima, de 38 anos, acionou os policiais civis da 18ª DP. De acordo com a corporação, a mulher apresentava diversos machucados na face e cortes na região da boca. Ela informou as autoridades que o homem a agrediu por ciúmes, após o casal chegar de uma festa.

Irritado, o suspeito desferiu socos e tapas no rosto da mulher, além de proferir xingamentos e ameaças de morte.

De imediato, os policiais civis se deslocaram até a residência do casal e efetuaram a prisão em flagrante do agressor pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça.

A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. As autoridades realizaram o requerimento de medida protetivas à Justiça, em favor da vítima, e que ela fosse encaminhada a uma casa de abrigo.

O suspeito foi conduzido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição do Judiciário.