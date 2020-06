PCDF prende sete pessoas por furto em lojas

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (26) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagou a primeira fase da operação “KLÉFTIS”, que resultou no indiciamento e prisão preventiva de sete indivíduos, além do cumprimento de cinco Mandados de Busca e Apreensão em Samambaia e Ceilândia. A investigação teve início com os furtos a duas filiais das lojas A MUNDIAL, no Jardim Botanico e em São Sebastião, no dia 23 de abril, cometido por seis integrantes.

O grupo criminoso vinha agindo reiteradamente, realizando diversos furtos em comércio no Distrito Federal , principalmente em shoppings, como Taguatinga Shopping, JK Shopping e shoppings no entorno. Dos oito integrantes, apenas uma mulher era primária, todos os outros possuíam diversos antecedentes criminais, somando mais de 60 inquéritos policiais instaurados contra eles, com dezenas de furtos qualificados e roubos qualificados.

Cada integrante do grupo exercia uma função: os motoristas, responsáveis pela locomoção de seus veículos e condução dos integrantes, estacionavam nas redondezas dos comércios e shoppings furtados; os responsáveis por selecionar os produtos dentro da loja e também por distrair os funcionários e vendedores, às vezes entrando na frente e impedindo a visão, às vezes fingindo ser compradores e levando-os às seções diversas; os responsáveis por carregar os objetos furtados até os carros, onde os motoristas os aguardavam e ainda existiam os receptadores, responsáveis também por revender os produtos furtados, inclusive pelas redes sociais.