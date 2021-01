PCDF prende promoter em festa clandestina em Samambaia

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, durante uma operação que encerrou um evento irregular em Samambaia no último sábado (9), um promoter responsável por organizar diversas festas clandestinas na capital. A operação é resultado de investigações da 32ª Delegacia de Polícia (DP) com o apoio da Polícia Militar do DF (PMDF) e da Divisão de Operações Especiais (DOE).

A festa interrompida, La Bela Festa, estava sendo amplamente divulgada nas redes sociais e, segundo o delegado Fernando Rodrigues, “as equipes realizaram diligências no local, onde restou confirmado que o organizador não tinha a respectiva licença da administração regional para a realizar a comemoração”

“O envolvido foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde acabou autuado, em flagrante, pela prática do crime de infração de medida protetiva sanitária. Ele deverá, posteriormente, comparecer à Justiça”, complementou o delegado.