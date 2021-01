PCDF prende mulher suspeita de violência doméstica em Sobradinho II

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Éris, na noite dessa quinta-feira (21). Durante a ação, uma mulher, de 28 anos, foi presa sob suspeita de ter esfaqueado o ex-namorado, em Sobradinho II.

O caso ocorreu no interior de uma distribuidora de bebidas, situada no setor de mansões Sobradinho. De acordo com as investigações, o casal teria terminado o relacionamento há cerca de uma semana. Por não aceitar o término, ela esfaqueou o homem. A suspeita também estaria irresignada com o fato do ex-companheiro estar com outra mulher.

Após o crime, a vítima, um homem de 28 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). De acordo com a equipe médica, o homem sofreu apenas lesões leves e recebeu alta hospitalar após ser medicado.

A mulher foi presa e conduzida à 13ª DP, onde foi autuada em flagrante por violência doméstica e ameaça.

Ela pode ser condenada a até três anos e seis meses de prisão, podendo pagar uma fiança de R$ 1.000,00 (um mil reais) para responder em liberdade. A faca utilizada no crime foi apreendida para ser periciada.